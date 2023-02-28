Сергей Мясников назначен на должность замминистра здравоохранения Ростовской области

Бывший глава управления здравоохранения Ростова-на-Дону Сергей Мясников назначен занял пост заместителя министра здравоохранения Ростовской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран начальник управления здравоохранения Ростова-на-Дону Сергей Мясников

Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону начальник управления здравоохранения Ростова-на-Дону Сергей Мясников

Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Сергею Мясникову 48 лет. Он является уроженцем ст. Георгиевская Георгиевского района Ставропольского края. Получил образование в Астраханской государственной медицинской академии. Работал на «скорой», а также педиатром. Трудился в поликлиниках №1 и №8 Ростова-на-Дону. Дополнительно обучался по программам профессионального образования «Организация здравоохранения и общественное здоровье», «Менеджмент», «Бережливое производство». С 2021 года возглавлял горздрав донской столицы.

Анастасия Назарова