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Проект донского овцекомплекса за 1,5 млрд рублей войдет в губернаторскую сотню

В Ростовской области проект компании «Ресурс» по созданию комплекса производства и переработки баранины в Белокалитвинском районе войдет в перечень «100 губернаторских инвестиционных проектов», сообщается на сайте правительства региона.

Согласно информации властей, объем инвестиций в проект составит 1,5 млрд руб. Реализовать его планируется в 2024 году. На объекте будут созданы 209 новых рабочих мест. В рамках проекта будут введены новые мощности, модернизирована скотобойня и построен комбикормовый завод. Инвестор построит вторую очередь овцекомплекса «Беляев» на 4 тыс. голов. Также будут созданы еще три площадки на 36 тыс. голов и откормочная площадка на 29,9 голов.

«За счет ввода новых площадей в рамках реализации инвестиционного проекта, закупки поголовья овцематок и собственного воспроизводства, планируется выход к 2024 году на показатели в 54 тыс. голов маточного стада и до 100 тыс. собственного молодняка на откорме», — сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Анастасия Назарова

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