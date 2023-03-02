Правительство РФ утвердило план строительства терминала по перевалке аммиака в порту Тамань

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, утвердившее план мероприятий по строительству перевалочного комплекса аммиака и минеральных удобрений мощностью 5 млн т в год в порту Тамань, документ размещен на ресурсе официальной публикации. Речь идет о завершении проекта, который ПАО «Тольяттиазот» реализует с 2003 года.

Строительство первой очереди терминала мощностью 2 млн т аммиака должно завершиться до конца 2023 года. Вторая очередь перевалочного комплекса будет построена в 2024-2025 годах, это позволит дополнительно перегружать в год 1,5 млн т аммиака и 1,5 млн т карбамида.

Цель создания терминала по перевалке аммиака и карбамида в морском порту Тамань – обеспечение бесперебойности экспортных поставок химической продукции ПАО «Тольяттиазот». В течение длительного времени объект был законсервирован, работы на терминале возобновились в 2015 году. Грузооборот перевалочного комплекса составит 2 млн т аммиака и 3 млн т карбамида в год.

Анна Перова, Краснодар