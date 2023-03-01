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Вступил в должность новый председатель Юго-Западного банка Сбербанка

С 1 марта Анатолий Песенников приступил к работе в качестве председателя Юго-Западного банка Сбербанка, сообщает пресс-служба банка. О том, что господин Песенников возглавит Юго-Западный банк Сбербанка, стало известно 8 февраля, информацию о кадровых решениях обнародовал глава Сбербанка Герман Греф.

Господин Песенников ранее возглавлял Тверское и Краснодарское отделения банка, в 2015 году был назначен председателем Байкальского банка. С 2017 года занимал должность заместителя председателя, директора головного отделения Сбербанка по Санкт-Петербургу. Евгений Титов, предшественник Анатолия Песенникова, возглавил Среднерусский банк ПАО Сбербанк.

Анна Перова, Краснодар

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