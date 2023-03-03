В Ростове определили новые территории для комплексного развития

Новые участки для комплексного развития территории определили в донской столице. Об этом на заседании совета по инвестициям при губернаторе Ростовской области сообщил и.о. министра строительства региона Сергей Вифлянцев.

По словам руководителя ведомства, кроме ныне существующих территорий в районе старого аэропорта и в Александровке, выбрано еще три участка.

Так, территория в границах ул. 40-й линии — ул. Рябышева — пер. Клавишного — ул. Черевичкина имеет градостроительный потенциал 48,2 тыс. кв. м. жилых домов. На участке в границах ул. Мечникова — ул. Ивановского — ул. Фрунзе — ул. Сеченова можно возвести 18,5 тыс. кв. м. жилья. А на участке в районе ул. Нижнебульварной — ул. 7-го февраля — ул. Красных Зорь — пер. Грибоедовского возможно строительство 6,6 тыс. кв. м. жилья. Также возможно комплексное освоение участка в центре Ростова в районе пр. Соколова(26,5 тыс. кв. м. жилья) и рядом с Северным кладбищем (275,4 тыс. кв. м. жилья).

Общий градостроительный потенциал Ростова-на-Дону оценивается в 10 млн кв. м.

Комплексное развитие территорий (КРТ) предполагает проекты реновации отдельных домов и целых кварталов посредством привлечения частных инвесторов. Обязательным условием является также обеспечение новых районов транспортной и социальной инфраструктурой.

Анастасия Назарова