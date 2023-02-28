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Минобороны РФ сообщило об атаке дронов на объекты в Краснодарском крае и Адыгее

В ночь на 28 февраля вооруженные силы Украины попытались применить беспилотные летательные аппараты для атаки объектов гражданской инфраструктуры в Краснодарском крае и Республике Адыгея, сообщило Министерство обороны РФ в официальном Telegram-канале. Подразделения радиоэлектронной борьбы ВС РФ успешно отразили нападение.

По данным военного ведомства, оба беспилотника потеряли управление и отклонились от траектории полета. Один беспилотный летательный аппарат упал в поле, другой, отклонившись от траектории, не нанес вреда атакуемому объекту гражданской инфраструктуры, сообщает МО РФ.

Как сообщал «Ъ-Юг», минувшей ночью неизвестный летательный аппарат упал в районе поселка Нового Республики Адыгея, небольшие повреждения получило здание фермы. Также в ночь на вторник произошел пожар на нефтебазе в Туапсе, загорелась хозяйственная постройка, хранилища нефти не пострадали.

Анна Перова, Краснодар

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