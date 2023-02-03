Инвесторы заблудились в парках

Как стало известно «Ъ-Черноземье», инвесторы отказались от реализации большинства проектов, заявленных в трех индустриальных парках Тамбовской области в период губернаторства Александра Никитина. Все резиденты парка «Уварово» обанкротились, и власти решили не искать новых. Частный «Dega-Тамбов» не был создан вовсе, а «Котовск» переориентировался с промышленности на строительство одного крупного логоцентра для Wildberries. Общий объем инвестиций в рамках нереализованных проектов мог бы превысить 25 млрд руб. Эксперты полагают, что формат индустриальных парков показал себя актуальным только в тех регионах, где резидентов смогли обеспечить необходимой инфраструктурой и энергетическими мощностями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прежняя стратегия тамбовских властей по привлечению инвесторов себя не оправдала

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Прежняя стратегия тамбовских властей по привлечению инвесторов себя не оправдала

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ни один из трех заявленных в Тамбовской области в 2016–2021 годах индустриальных парков (ИП) — «Уварово», «Котовск» и «Dega-Тамбов» — так и не заработал в полную силу, сообщили в ответ на запросы «Ъ-Черноземье» в правительстве региона. Наиболее сложная ситуация сложилась в «Уварове», созданном в 2017 году на территории остановившегося советского химзавода. К концу 2022-го власти полностью отказались от поиска в ИП новых инвесторов и характеризуют проект как «приостановленный», рассказала «Ъ-Черноземье» и.о. замглавы Тамбовской области по экономике Оксана Леонгард.

Официальный статус резидента ИП «Уварово» ранее успели получить три компании — ООО «Ладесол-Тамбов», «Управляющая компания "Энергоцентр"» и «Стимул». На сегодняшний день все они находятся на разных стадиях банкротства и не ведут реальной деятельности, в связи с чем облправительство приняло решение лишить их резидентства и исключить юрлица из реестра приоритетных для региона проектов, что давало возможность претендовать на налоговые преференции.

«Ладесол», напомним, считался якорным резидентом ИП. Компания возводила завод по переработке 150 тыс. зерна в год, планировала производить белки и корма. Объем инвестиций оценивался в 2,2 млрд руб. Строительство остановилось из-за сложностей с возвратом кредитов МСП-банка осенью 2021 года на завершающем этапе — уже после первого пробного запуска. Сейчас незавершенные цеха и оборудование вошли в конкурсную массу банкротящейся компании. «Энергоцентр» был аффилирован с «Ладесолом» и планировал строить предприятие по выработке пара и электроэнергии для резидентов за 510 млн руб.

Наконец, «Стимул» анонсировал размещение в ИП завода по переработке вторичных материалов, но более конкретные параметры проекта не раскрывались.

Еще три компании обсуждали размещение в ИП производств, смежных с «Ладесолом», но статус резидента так и не получили. ООО «Биокор» планировало переработку зерновых в базовые органические кислоты и белки (инвестиции — 3,5 млрд руб.), ООО «Крафтфиш» — рыбоводческий комплекс (400 млн руб.), ООО «Промышленные инновации» — производство удобрений (10 млрд руб.). Их реализация была заморожена еще в период пандемии, а сейчас в облправительстве констатируют полный отказ инвесторов от своих планов.

Анонсированный в 2016 году в формате частно-государственного партнерства властей региона и швейцарской девелоперской Dega Group ИП «Dega-Тамбов», как сообщила госпожа Леонгард, «в принципе не начал реализовываться». Ни одного резидента из заявленных 40–100 в нем не появилось, а от планов вложить более 1,1 млрд руб. в создание инфраструктуры на территории в 300 га швейцарская сторона отказалась.

Единственным относительно актуальным проектом ИП в регионе остается «Котовск». От планов по размещению в нем отказались все заявленные на момент создания парка инвесторы, однако на его территории расположится логистический центр интернет-магазина Wildberries стоимостью 8 млрд руб., рассчитывают власти. В октябре прошлого года глава региона Максим Егоров и гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук утвердили «дорожную карту», согласно которой первую очередь должны начать строить уже в 2023 году. Также в ИП заявлен небольшой инвестпроект ООО «Биотехраст» по производству средств защиты растений за 60 млн руб.

Пул проектов, от реализации которых в ИП «Котовск» инвесторы отказались, включал кожевенный завод австрийской Boxmark за 1,1 млрд руб., производство промышленной полипропиленовой тканой упаковки ООО «Борса» (678 млн руб.), мясоперерабатывающий завод ООО «Тамбовагропродукт» (371 млн руб.), распредцентр для сельхозпродукции ООО «Тамбовский ОРЦ» (6,5 млрд руб.), проект по газопоршневой генерации электроэнергии ООО «Регионэнергосервис» (477 млн руб.).

Оксана Леонгард считает, что общей для государственных индустриальных парков в регионе стала «проблема нехватки должного количества инфраструктуры», которая фактически не была построена после их создания. В случае с «Ладесолом», по ее мнению, сложности с инфраструктурой дополнились «неосмотрительностью собственников бизнеса», которые «накопили долги перед проектировщиками и кредитными организациями».

Проблемы у якорного проекта заставили и остальных резидентов «Уварова» скорректировать свои планы, заключила госпожа Леонгард.

Мария Орех, Сергей Калашников