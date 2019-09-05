ТОСЭР «Котовск» ждет двух новых резидентов с проектами почти на 250 млн рублей

Наблюдательный совет территории опережающего развития «Котовск» одобрил два очередных инвестиционных проекта, следует из сообщения администрации города. Так, торговый дом «Пять хлебов» планирует строительство кондитерской фабрики стоимостью 219 млн руб. На проектную мощность предприятие может выйти в 2023 году. Компания «Милента», в свою очередь, планирует направить на строительство завода по выпуску грузоподъемной ленты 25 млн руб. Мощность предприятия - 805 т лент в год может быть достигнута в 2022 году. Таким образом, ТОСЭР «Котовск» будет включать уже восемь резидентов.

По данным Kartoteka.ru, ООО ТД «Пять хлебов» зарегистрировано в 2019 году, основной вид деятельности - производство сухарей, печенья и прочих хлебобулочных изделий. Уставный капитал – 10 тыс. руб. Владелец - генеральный директор Игорь Мордовин. ООО «Завод Милента» зарегистрировано в 2019 году для производства текстильных изделий различного назначения. Уставный капитал – 10 тыс. руб. Компания принадлежит директору Степану Милюкову.

О ранее одобренных резидентах ТОСЭР в публикации “Ъ-Черноземье” «Тамбовских инвесторов берегут от налогов».

Ирина Лобанова