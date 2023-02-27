Казахстан может прекратить экспорт газа следующей зимой

Дефицита газа в Казахстане не будет осенью и зимой 2024 года, но только в случае отсутствия экспорта, заявил зампред правления QazaqGaz по маркетингу Арман Касенов. По данным компании, в 2022 году объем потребления газа в Казахстане составил 21 млрд куб. м, экспорт — 5 млрд куб. м. Согласно прогнозу, к 2030 году объем потребления газа в Казахстане вырастет до 40 млрд куб. м.

«С учетом роста потребления газа внутри Казахстана QazaqGaz не может рассчитывать на экспорт в следующий ОЗП»,— заявил господин Касенов на заседании общественного совета «Самрук-Казына».

На сегодняшний день извлекаемые запасы газа в Казахстане оцениваются в 3,8 трлн куб. м. С 2015 по 2021 год потребление газа в стране увеличилось почти на 7 млрд куб. м, сообщало в августе 2022 года издание «Капитал». При растущем уровне потребления эксперты тогда прогнозировали Казахстану дефицит газа, начиная с 2024 года. Сейчас в рамках проекта газификации Казахстана прорабатывается вопрос строительства международного газопровода Россия—Казахстан—КНР.

«Газпром» начал закупки природного газа в Казахстане в 2003 году. В 2020 году группа «Газпром экспорт» закупила 5,7 млрд куб. м казахстанского газа.

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Мария Федотова