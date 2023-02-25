Губернатор Глеб Никитин попал под санкции США

Госдепартамент США ввел санкции в отношении глав российских регионов, министров, а также ряда должностных лиц в разных структурах, список опубликован на сайте департамента.

В санкционном списке числится губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Ранее в отношении господина Никитина ввели санкции Канада, Великобритания и Евросоюз.

Губернатор отмечал, что не сожалеет о введенных против него ограничениях, поскольку считает, что они никак не скажутся на его жизни. Согласно декларации, зарубежных активов у Глеба Никитина нет.

Владимир Зубарев