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Коммерсантъ FM
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WSJ: США могут опубликовать разведданные об изучении Китаем поставок оружия в РФ

Американские власти изучают возможность публикации разведданных о том, что Китай рассматривает вариант передачи оружия России, сообщили источники The Wall Street Journal. Окончательное решение на этот счет не принято.

По информации газеты, вероятно, помощь Пекина выражается не в поставках именно передового оружия. КНР якобы может рассмотреть содействие в пополнении арсенала боеприпасов России или помочь с поставками того, что Москва не может получить из-за санкций, например электронику.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявлял, что Китай в последнее время оказывает России поддержку «на уровне риторики и политики» и предоставляет нелетальную военную помощь. Он также утверждал, что Пекин рассматривает возможность поставки летальной помощи, прежде всего — оружия.

Об отношениях РФ и Китая — в материале «Ъ» «Великая китайская скала».

Леонид Уварчев

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