Жителю Белгородской области предъявлено обвинение в поджоге общежития в Москве

Жителю Белгородской области Юрию Хомченко предъявлено обвинение в поджоге общежития в центре Москвы, где погибли семь человек. Об этом сообщила пресс-служба Пресненского суда Москвы, куда поступило ходатайство Следственного комитета России (СКР) об аресте мужчины.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, следствие просит заключить Юрия Хомченко под стражу до 22 апреля. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Пожар в 16-этажном здании на Международной улице произошел 21 февраля. В результате пожара погибли семь человек, среди них двое детей, 15 получили ранения. В СКР заявили, что мужчина поджег общежитие из-за неприязни к жильцам. 22 февраля следствие сообщило о задержании обвиняемого.

По данным «Ъ», пожару предшествовал конфликт между жильцами. Один из них никак не мог добиться, чтобы другие соблюдали тишину, после чего плеснул под дверь легковоспламеняющуюся жидкость, поджег ее и сбежал. Общежитие было оборудовано пожарной сигнализацией, но она, предположительно из-за неправильно установленных датчиков, не сработала.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дело о пожаре в общежитии приняло убийственный характер».

Милена Костерева