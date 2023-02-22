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Коммерсантъ FM
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СКР: гостиницу в Москве подожгли из-за неприязни к жильцам

Причиной пожара в здании в центре Москвы, где располагается гостиница МКМ и бывшее общежитие, стал поджог, сообщило столичное управление Следственного комитета России (СКР). По данным ведомства, неизвестный поджег общежитие из-за неприязни к жильцам. В результате пожара, по последним данным, погибли семь человек: пять взрослых и двое детей.

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Пожар в московской гостинице

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«По данным следствия, неустановленное лицо, действуя из личных неприязненных отношений к жильцам данного общежития, совершило поджог помещения 5-го этажа»,— говорится в сообщении СКР.

Доклад о расследовании уголовного дела представил руководитель Следственного комитета по Москве Андрей Стрижов по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина. Ведомство расследует уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Пожар в 16-этажном здании на Международной улице произошел накануне, 21 февраля. В здании с первого по четвертый этаж расположена гостиница МКМ. Остальные этажи занимает бывшее общежитие, переданное в жилой фонд. В результате ЧП погибли семь человек, среди них двое детей, 15 получили ранения.

Милена Костерева

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