Задержан предполагаемый поджигатель общежития в центре Москвы

Правоохранительные органы задержали уроженца Белгородской области, подозреваемого в поджоге бывшего общежития на Международной улице в Москве, в результате которого погибли семь человек, в том числе двое детей, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

По версии следствия, задержанный поджег общежитие из-за личной неприязни к жильцам. Возгорание на пятом этаже общежития произошло вчера, 21 февраля, ночью. В результате пожара погибли семь человек, помощь врачей потребовалась десяти пострадавшим жильцам. Из горящих и сильно задымленных помещений эвакуировали около 100 человек, которых разместили в хостеле.

Следственный комитет возбудил по факту гибели людей уголовное дело по пунктам «а», «в», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества общеопасным способом) и ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).

Как выяснил «Ъ», пожару предшествовал конфликт между жильцами. Один из них никак не мог добиться, чтобы другие соблюдали тишину, после чего плеснул под дверь легковоспламеняющуюся жидкость, поджег ее и сбежал. Общежитие было оборудовано пожарной сигнализацией, но она, предположительно из-за неправильно установленных датчиков, не сработала. Распространению дыма и огня также способствовали горючая отделка стен и отсутствие герметичных дверей на этаже.

Подробнее о пожаре — в материале «Дело о пожаре в общежитии приняло убийственный характер».

Эрдни Кагалтынов