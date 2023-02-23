В результате третьего за день обстрела Белгородской области погибла женщина

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Волоконовском районе под обстрелом оказалось село Борисовка. Снаряд попал в частный жилой дом — погибла женщина. Ее дочери была оказана медицинская помощь.

«Еще одним снарядом разрушен второй дом, в нем, слава богу, никого не было. Осколками снарядов повреждены еще два частных домовладения: выбиты окна, посечены фасады и кровля. Также повреждено газоснабжение. Глава района Сергей Бикетов, аварийные и оперативные службы находятся на месте и устраняют последствия»,— написал губернатор в своем Telegram-канале.

Примерно одновременно с этим губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о втором за день обстреле региона вооруженными силами Украины. Под обстрел попал поселок Тёткино Глушковского района.

Ранее господин Гладков сообщил об обстреле села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Также обстреляна была Вознесеновка.

О том, что происходит на 365-й день после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».