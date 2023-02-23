В Курской области под обстрел попал детский сад

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о втором за день обстреле региона вооруженными силами Украины. Под обстрел попал поселок Тёткино Глушковского района. В результате шести прилетов пострадали дома, обесточена часть улиц, но из жителей никто не пострадал.

«Выбиты окна в детском саду "Сказка". В районе улиц Коммунальная и Медицинская ущерб нанесен десяти домовладениям. Осколками посечены фасады, выбиты стекла, есть повреждения кровли и заборов. Все жильцы обязательно получат помощь»,— написал губернатор в своем Telegram-канале.

Ранее сегодня в области под обстрел попали села Троицкое и Гордеевка. Никто не пострадал. Кроме Курской области дважды обстреляна была и Белгородская.

О том, что происходит на 365-й день после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».