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Коммерсантъ FM
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В Белгородской области в результате обстрела повреждена газовая труба

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о втором за сутки обстреле региона Вооруженными силами Украины. Теперь под ударом оказалась Вознесеновка. Пострадавших нет.

«Снарядами повреждена газовая труба на территории предприятия. Аварийные бригады уже находятся на месте и занимаются устранением последствий»,— написал губернатор в своем Telegram-канале.

Ранее господин Гладков сообщил об обстреле Шебекинского городского округа. Пострадавших также нет, но село Новая Таволжанка частично осталось без электричества. Кроме того, сегодня в Белгородской области разбился штурмовик Су-25 ВКС России. Самолет упал в Валуйском городском округе после выполнения боевой задачи. Летчик погиб.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Военная операция на Украине

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