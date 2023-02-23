В результате обстрела в белгородском селе частично пропало электричество

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Шебекинском городском округе под обстрел Вооруженных сил Украины попала окраина села Новая Таволжанка. В трех частных домах выбиты окна и повреждены фасады. Пострадавших нет.

«Также повреждена линия электропередачи — частично отсутствует электроэнергия. Аварийные службы устраняют последствия. Подомовый обход территории продолжается»,— написал губернатор в своем Telegram-канале.

Ранее сегодня в Белгородской области произошла авиакатастрофа Су-25 ВКС России. Самолет упал в Валуйском городском округе после выполнения боевой задачи. Летчик погиб.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».