Рябков призвал не верить сообщениям о неудачном запуске ракеты «Сармат»

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что не стоит верить информации о неудачном запуске межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». По его словам, в последнее время появляется много информации «провокационного характера». Накануне, 21 февраля, CNN со ссылкой на официальных представителей США сообщила, что во время визита президента Джо Байдена на Украину Россия провела испытание ракеты. Но ее запуск оказался неудачным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Рябков

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Сергей Рябков

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Но я хочу отметить, что в последнее время очень много, в том числе и не засвеченных в публичном пространстве, ситуаций возникает провокационного характера: когда осуществляются провокационные внешне, на самом деле не имеющее ничего общего с действительностью и вредоносные вбросы… Нельзя доверять всему, что появляется в СМИ, тем более если источником выступает CNN»,— сказал господин Рябков (цитата по «Интерфаксу»).

По словам замглавы МИД РФ, такую информацию распространяют для того, чтобы проверить, как официальные круги той или иной страны на нее отреагируют. При этом Сергей Рябков отметил, что «достойная публичного освещения» информация предоставляется российским Минобороны.

CNN ранее сообщила, что Россия заранее уведомила США о запуске баллистической ракеты, но ее испытание оказалось неудачным. Американские чиновники полагают, что в случае успешного запуска президент РФ Владимир Путин отметил бы это в ходе послания Федеральному собранию, которое состоялось вчера, 21 февраля. Однако, подчеркивают представители США, он этого не сделал.

Милена Костерева