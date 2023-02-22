Для СЖР не сделали исключение

Международная федерация журналистов (The International Federation of Journalists — IFJ) уведомила главу российского Союза журналистов (СЖР) Владимира Соловьева о приостановке членства РФ в составе организации. Об этом «Ъ» рассказал сам господин Соловьев, выразив сожаление таким решением и назвав его политическим. По его словам, исполнительный комитет IFJ пошел на поводу у журналистских объединений Финляндии, Норвегии, Дании и Исландии, которые ранее поставили руководству IFJ ультиматум: они заявили о готовности покинуть IFJ из-за открытия отделений СЖР в Луганске, Донецке, Запорожской и Херсонской областях. Вернуться к вопросу о возвращении России к работе в составе IFJ можно будет только в 2026 году.
Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
О приостановке членства России в Международной федерации журналистов главу СЖР Владимира Соловьева уведомил генеральный секретарь IFJ Энтони Белланже. «Я получил письмо, в котором сообщается, что исполнительный комитет федерации замораживает членство России в этой организации,— рассказал “Ъ” господин Соловьев.— Мы считаем это решение абсолютно неоправданным — исключать или замораживать наше членство не за что».
Международная федерация журналистов основана в 1926 году, штаб-квартира находится в Брюсселе. В федерацию на данный момент входит свыше 600 тыс. журналистов из 140 стран мира (национальных союзов — 187, так как от некоторых стран, в том числе Украины, в состав IFJ входит несколько объединений). РФ входит в состав Международной федерации с 1996 года, при этом российский союз — самая крупная составная часть IFJ (около 70 тыс. человек).
- Удостоверение IFJ «стоит небольшого взноса и дает право на льготы, например бесплатное посещение музеев», однако документ IFJ не влияет на работу российских СМИ за границей, поясняли ранее «Ъ» медиаюристы.
- Тем не менее статус члена IFJ влияет на защиту прав журналистов из национальных союзов и помогает странам-участницам в том числе вести переговоры об освобождении пленных журналистов в зоне военных конфликтов.
Напомним, о дискуссии в IFJ, связанной с намерением исключить российский Союз журналистов, стало известно 31 января из сообщения агентства Reuters. В нем утверждалось, что союзы журналистов Финляндии, Норвегии, Дании и Исландии намерены покинуть IFJ по двум причинам: коррупция в международном профессиональном союзе и присутствие в ней национального Союза журналистов РФ. Ультиматум по «российскому вопросу» был поставлен из-за открытия региональных отделений в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях (на территориях, которые заявители не признают российскими). Обвинения в коррупции в IFJ отвергли, однако относительно российского вопроса никаких заявлений тогда не последовало. 16 февраля стало известно, что IFJ проведет заседание исполнительного комитета, чтобы определиться с планами на продолжение сотрудничества с Россией.
«В 2014 году, когда Крым вошел в состав России, мы создали отделения в Севастополе и Симферополе, а наш шеф международного отдела Тимур Шафир впервые в истории стал вице-президентом IFJ,— вспоминает Владимир Соловьев.— У IFJ по этому поводу не возникло никаких вопросов и проблем, более того, в 2021 году весь состав исполкома IFJ приезжал к нам на форум в Сочи, купался в гостеприимстве, и никаких претензий мы не слышали. Почему вопросы возникли сейчас? Очевидно, под давлением и ультиматумами северных профсоюзов было принято политическое решение. Хотя политикой IFJ заниматься не может и не должна, ее работа и миссия — защищать права журналистов. Но решение принято, и мы можем только выразить сожаление».
На работе СЖР эта приостановка не отразится, уверен Владимир Соловьев. По его словам, сотрудничество с IFJ у России в последний год практически прекратилось из-за внешнеполитической обстановки.
Российская делегация по этой причине не присутствовала на 31-м конгрессе IFJ в Омане, постаравшись «избежать истерики и беспрерывных обвинений со стороны украинских, скандинавских и прибалтийских союзов», говорит глава СЖР. Он подчеркивает, что полностью исключить Россию из IFJ сейчас нельзя. Такое решение, как и решение о разморозке членства РФ, может принять только конгресс, следующее заседание которого состоится в 2026 году. Тогда же члены конгресса заслушают позицию России, которая «уже сейчас готова предъявить веские аргументы» в пользу возобновления членства. В IFJ заявили, что «инициировали процесс исключения Союза журналистов России» из состава организации.
К «весомым аргументам», отмечает господин Соловьев, относится численность российского союза и, значит, «огромные членские взносы, которые федерация сейчас теряет». Ранее в беседе с «Ъ» он указывал, что взнос в IFJ со стороны РФ ежегодно составляет «около €20 тыс.», хотя и признавал, что совокупный взнос северных союзов, поставивших IFJ ультиматум, «гораздо выше российского».
К другим аргументам в пользу возвращения России к работе в составе Международной федерации глава СЖР относит «многолетнее плодотворное сотрудничество» и успешные кейсы по совместной защите прав российских журналистов. «Мы вместе с IFJ, например, защищали Вышинского (ранее руководитель портала “РИА Новости Украина” Кирилл Вышинский, ныне член президентского Совета по правам человека, в 2018 году обвинялся в госизмене на территории Украины.— “Ъ”) и через IFJ могли надавить в том числе на страны Прибалтики»,— напоминает он.
Повлиять на конгресс IFJ сейчас невозможно, однако господин Соловьев полагает, что через три года вопрос может решиться в пользу России из-за состава конгресса: «В него входят не только страны НАТО, но и страны Латинской Америки, арабского Востока, Африки и многие другие страны, симпатизирующие России».
Сейчас СЖР, по словам его руководителя, продолжит работу на других международных площадках и «защиту прав коллег» без поддержки IFJ.
Отметим, что на момент подготовки материала решение IFJ публично осудил Союз болгарских журналистов (СБЖ). В беседе с ТАСС председатель СБЖ Снежана Тодорова назвала IFJ «недостаточно демократичной», а постановку вопроса о возможном выходе СЖР из международной федерации «большой ошибкой», «политическим актом» и «двойными стандартами».