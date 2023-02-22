Для СЖР не сделали исключение

Международная федерация журналистов (The International Federation of Journalists — IFJ) уведомила главу российского Союза журналистов (СЖР) Владимира Соловьева о приостановке членства РФ в составе организации. Об этом «Ъ» рассказал сам господин Соловьев, выразив сожаление таким решением и назвав его политическим. По его словам, исполнительный комитет IFJ пошел на поводу у журналистских объединений Финляндии, Норвегии, Дании и Исландии, которые ранее поставили руководству IFJ ультиматум: они заявили о готовности покинуть IFJ из-за открытия отделений СЖР в Луганске, Донецке, Запорожской и Херсонской областях. Вернуться к вопросу о возвращении России к работе в составе IFJ можно будет только в 2026 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

О приостановке членства России в Международной федерации журналистов главу СЖР Владимира Соловьева уведомил генеральный секретарь IFJ Энтони Белланже. «Я получил письмо, в котором сообщается, что исполнительный комитет федерации замораживает членство России в этой организации,— рассказал “Ъ” господин Соловьев.— Мы считаем это решение абсолютно неоправданным — исключать или замораживать наше членство не за что».

Международная федерация журналистов основана в 1926 году, штаб-квартира находится в Брюсселе. В федерацию на данный момент входит свыше 600 тыс. журналистов из 140 стран мира (национальных союзов — 187, так как от некоторых стран, в том числе Украины, в состав IFJ входит несколько объединений). РФ входит в состав Международной федерации с 1996 года, при этом российский союз — самая крупная составная часть IFJ (около 70 тыс. человек).

Удостоверение IFJ «стоит небольшого взноса и дает право на льготы, например бесплатное посещение музеев», однако документ IFJ не влияет на работу российских СМИ за границей, поясняли ранее «Ъ» медиаюристы.

Тем не менее статус члена IFJ влияет на защиту прав журналистов из национальных союзов и помогает странам-участницам в том числе вести переговоры об освобождении пленных журналистов в зоне военных конфликтов.

Напомним, о дискуссии в IFJ, связанной с намерением исключить российский Союз журналистов, стало известно 31 января из сообщения агентства Reuters. В нем утверждалось, что союзы журналистов Финляндии, Норвегии, Дании и Исландии намерены покинуть IFJ по двум причинам: коррупция в международном профессиональном союзе и присутствие в ней национального Союза журналистов РФ. Ультиматум по «российскому вопросу» был поставлен из-за открытия региональных отделений в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях (на территориях, которые заявители не признают российскими). Обвинения в коррупции в IFJ отвергли, однако относительно российского вопроса никаких заявлений тогда не последовало. 16 февраля стало известно, что IFJ проведет заседание исполнительного комитета, чтобы определиться с планами на продолжение сотрудничества с Россией.

«В 2014 году, когда Крым вошел в состав России, мы создали отделения в Севастополе и Симферополе, а наш шеф международного отдела Тимур Шафир впервые в истории стал вице-президентом IFJ,— вспоминает Владимир Соловьев.— У IFJ по этому поводу не возникло никаких вопросов и проблем, более того, в 2021 году весь состав исполкома IFJ приезжал к нам на форум в Сочи, купался в гостеприимстве, и никаких претензий мы не слышали. Почему вопросы возникли сейчас? Очевидно, под давлением и ультиматумами северных профсоюзов было принято политическое решение. Хотя политикой IFJ заниматься не может и не должна, ее работа и миссия — защищать права журналистов. Но решение принято, и мы можем только выразить сожаление».

На работе СЖР эта приостановка не отразится, уверен Владимир Соловьев. По его словам, сотрудничество с IFJ у России в последний год практически прекратилось из-за внешнеполитической обстановки.

Российская делегация по этой причине не присутствовала на 31-м конгрессе IFJ в Омане, постаравшись «избежать истерики и беспрерывных обвинений со стороны украинских, скандинавских и прибалтийских союзов», говорит глава СЖР. Он подчеркивает, что полностью исключить Россию из IFJ сейчас нельзя. Такое решение, как и решение о разморозке членства РФ, может принять только конгресс, следующее заседание которого состоится в 2026 году. Тогда же члены конгресса заслушают позицию России, которая «уже сейчас готова предъявить веские аргументы» в пользу возобновления членства. В IFJ заявили, что «инициировали процесс исключения Союза журналистов России» из состава организации.

К «весомым аргументам», отмечает господин Соловьев, относится численность российского союза и, значит, «огромные членские взносы, которые федерация сейчас теряет». Ранее в беседе с «Ъ» он указывал, что взнос в IFJ со стороны РФ ежегодно составляет «около €20 тыс.», хотя и признавал, что совокупный взнос северных союзов, поставивших IFJ ультиматум, «гораздо выше российского».

К другим аргументам в пользу возвращения России к работе в составе Международной федерации глава СЖР относит «многолетнее плодотворное сотрудничество» и успешные кейсы по совместной защите прав российских журналистов. «Мы вместе с IFJ, например, защищали Вышинского (ранее руководитель портала “РИА Новости Украина” Кирилл Вышинский, ныне член президентского Совета по правам человека, в 2018 году обвинялся в госизмене на территории Украины.— “Ъ”) и через IFJ могли надавить в том числе на страны Прибалтики»,— напоминает он.

Повлиять на конгресс IFJ сейчас невозможно, однако господин Соловьев полагает, что через три года вопрос может решиться в пользу России из-за состава конгресса: «В него входят не только страны НАТО, но и страны Латинской Америки, арабского Востока, Африки и многие другие страны, симпатизирующие России».

Сейчас СЖР, по словам его руководителя, продолжит работу на других международных площадках и «защиту прав коллег» без поддержки IFJ.

Отметим, что на момент подготовки материала решение IFJ публично осудил Союз болгарских журналистов (СБЖ). В беседе с ТАСС председатель СБЖ Снежана Тодорова назвала IFJ «недостаточно демократичной», а постановку вопроса о возможном выходе СЖР из международной федерации «большой ошибкой», «политическим актом» и «двойными стандартами».

Мария Старикова