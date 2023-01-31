Неисключительная мера

Скандал вокруг возможного исключения российского Союза журналистов из профильной Международной федерации (IFJ) начался во вторник с сообщения агентства Reuters. В нем утверждалось, что союзы журналистов Финляндии, Норвегии, Дании и Исландии намерены покинуть IFJ по двум причинам: коррупция в международном профессиональном союзе и присутствие в ней национального Союза журналистов РФ (СЖР). Обвинения в коррупции в IFJ отвергли, однако относительно российского вопроса никаких заявлений не последовало. Глава СЖР Владимир Соловьев считает «ультиматум» коллег из северных стран «политическим» и указывает, что в IFJ «дорожат» отношениями с Россией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Союз журналистов России может утратить казавшуюся привлекательной возможность выдавать или продлевать международные журналистские удостоверения

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Союз журналистов России может утратить казавшуюся привлекательной возможность выдавать или продлевать международные журналистские удостоверения

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Представители Дании, Исландии, Норвегии и Финляндии обвинили во вторник IFJ в «недемократической практике, неэтичных финансовых операциях». Союзы также заявили, что выйдут из его рядов, если не последует исключение России — главным образом за открытие региональных отделений в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях (территориях, которые заявители не признают российскими).

Международная федерация журналистов основана в 1926 году, штаб-квартира находится в Брюсселе. В федерацию на данный момент входит свыше 600 тыс. журналистов из 140 стран мира (национальных союзов — 187, так как от некоторых стран, в том числе Украины, в состав IFJ входит несколько объединений).

Как сказано на сайте IFJ, организация «представляет интересы журналистов в рамках системы ООН и международного профсоюзного движения», защищает социальные и профессиональные права журналистов и «осуждает использование СМИ в качестве пропаганды». Россия входит в состав IFJ с 1996 года.

Российский союз журналистов — самая крупная составная часть IFJ (около 70 тыс. человек), напоминает медиаюрист Галина Арапова (внесена в реестр иностранных агентов). Удостоверение IFJ «стоит небольшого взноса и дает право на льготы— например, бесплатное посещение музеев», поясняет эксперт. Однако документ IFJ не влияет на работу российских СМИ за границей. «Удостоверение IFJ на международном уровне подтверждает статус журналиста, что часто бывает необходимо,— сказала “Ъ” госпожа Арапова.— Но, насколько мне известно, в основном все пользовались этой картой во время поездок как основанием для льгот в музеях. У журналистов в Европе много самых разных льгот — они будут утрачены с потерей международной карты. И я не уверена, что ее можно будет продлить, если российский журналист не будет членом союза журналистов другой страны, которая, в свою очередь, является действующим членом международной федерации».

Главным преимуществом при взаимодействии СЖР и IFJ является не только поддержание международного статуса, но и организация масштабных партнерских проектов, участие российских журналистов в профильных международных конгрессах и форумах, отмечает глава российского союза Владимир Соловьев.

В качестве примера он указывает на «самый крупный журналистский форум в Сочи» в 2021 году, экспертами и почетными гостями которого были в том числе руководители IFJ. Отношения СЖР с президентом и генеральным секретарем IFJ господин Соловьев называет «хорошими, продуктивными и многолетними», которыми «дорожат обе стороны». «Сейчас из многих международных общественных и спортивных организаций исключают Россию, происходит тотальная зачистка,— сказал “Ъ” Владимир Соловьев.— Но в составе руководства федерации есть представители Арабского Востока, Индии, Латинской Америки. Не все там согласны с мейнстримом, они с пониманием относятся к ситуации. Во многих международных организациях именно украинские союзы инициируют исключение России. В МФЖ таковых два, но агрессивно по отношению к СЖР себя ведут и скандинавские страны, страны Прибалтики и Германия. Они занимаются политикой, в то время как задача — заниматься защитой прав журналистов. Пока нам известно, что северные союзы — Финляндия, Норвегия, Дания и прочие шведы — по сути, поставили ультиматум международной организации, обвинив МФЖ в коррупции. В частности, неправильной трате средств на организацию 31-го конгресса МФЖ в тоталитарной стране Оман. Другая претензия — не исключение СЖР за создание четырех новых отделений на четырех новых территориях».

Ультиматум, по словам господина Соловьева, поставил IFJ в «очень сложную ситуацию: предстоит не только "оправдаться" из-за обвинений в коррупции, но и решить российский вопрос». При этом «совокупный взнос этих северных союзов гораздо выше российского», в то время как взнос в IFJ со стороны РФ ежегодно составляет «около €20 тыс.», поясняет глава СЖР. «Мы постоянно находимся на связи с Энтони Белланже (генеральный секретарь IFJ.— “Ъ”),— говорит господин Соловьев.— Никаких официальных заявлений со стороны международной федерации пока не было и, думаю, не будет. Нужно понимать, что процесс выхода (из IFJ.— “Ъ”) или замораживание деятельности на время — длительный процесс, несколько месяцев рассмотрений и обсуждений. Одним днем такие решения не принимаются».

Отметим, что на момент беседы “Ъ” с главой СЖР официальное заявление сделал заместитель генерального секретаря IFJ Джереми Диар. Он заявил Reuters, что федерация «полностью отвергает ложные, дискредитирующие и наносящие ущерб обвинения» в коррупции.

Мария Старикова