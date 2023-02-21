Экс-министр транспорта Нижегородской области осужден на четыре года колонии

Советский районный суд приговорил бывшего министра транспорта Нижегородской области Вадима Власова к четырем годам колонии и на три года лишил его права занимать госдолжности за злоупотребление полномочиями. Экс-министра арестовали прямо в зале суда. Бывшему директору госучреждения «Главное управление автодорог» (ГУАД) Денису Цветкову суд назначил 2,5 года лишения свободы условно с запретом занимать госдолжности на два года.

По фабуле дела, в октябре-декабре 2018 года Вадим Власов незаконно указал Денису Цветкову не заключать госконтракты по итогам электронных торгов по содержанию дорог с ООО «Дорожник», «Девис», «Княгинская ДСК» бизнесмена Ивана Семова. Тем самым, полагает следствие, министр действовал в интересах конкурента господина Семова коммерсанта Александра Васина. Денис Цветков по просьбе Вадима Власова уговаривал Ивана Семова не участвовать в торгах. Чтобы не подписывать договоры с его компаниями, сотрудники ГУАД подготовили отказы по причине якобы недостоверных банковских гарантий.

Кроме того, Денис Цветков просил других конкурентов господина Васина, компании «Спартак С» и «Вачское ДРСУ», взять субподряд у ООО «Кварцит-НН» бизнесмена: у организации не было баз и техники в районе присутствия. Кроме того, в торгах участвовали подставные юрлица, сбившие начальную цену аукционов по обслуживанию дорог в Пильнинском, Сергачском, Сеченовском, Кстовском, Княгининском, Краснооктябрьском, Починковском, Большеболдинском и Вачском районах Нижегородской области. Тем самым, полагает обвинение, Вадим Власов нанес урон авторитету областного минтранса и «создавал мнение о некомпетентности, безнаказанности и вседозволенности действий госслужащих».

Бывший министр не признал вину и заявил, что его оговорил Денис Цветков. Тот, в свою очередь, заявил, что не был посвящен в преступные планы чиновника и выполнял его указания. Вину он признал частично.

Роман Рыскаль