Электроника обеспошлилась

По данным поставщиков электроники и бытовой техники, таможенные сборы от ее ввоза в 2022 году снизились на 40%. Среди основных причин участники рынка называют уход иностранных поставщиков, общее падение спроса и рост числа перекупщиков, которые ввозят товары небольшими партиями, не оформляя таможенные документы. Дистрибуторы считают, что сборы продолжат падать и в 2023 году. По их мнению, росту поступлений в бюджет поможет утильсбор для электроники, ввозимой параллельным импортом, но против выступают ритейлеры, которые опасаются роста цен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Источники “Ъ” в двух крупных дистрибуторах электроники, знакомые с данными таможенной статистики, рассказали, что за 2022 год примерно на 40% снизились поступления в бюджет таможенных платежей от ввоза устройств. Речь идет о компьютерах, ноутбуках, смартфонах, крупной и малой бытовой технике. Собеседник “Ъ” из числа иностранных производителей электроники подтвердил эту информацию. Источники связывают тенденцию с уходом из страны иностранных поставщиков и легализацией параллельного импорта.

В Минпромторге “Ъ” заверили, что параллельный импорт не влияет на объем таможенных платежей: «Импортер, ввозящий товары по параллельному импорту, равно как и с разрешения правообладателя, декларирует таможенную стоимость. Если она не соответствует действительности, ФТС вправе ее скорректировать». ФТС (там не ответили “Ъ”) приостановила публикацию статистики еще в апреле 2022 года.

Следствием легализации параллельного импорта стало появление небольших перекупщиков, которые ввозят товары небольшими партиями, не оформляя таможенные документы, объясняют собеседники “Ъ”: «С ними работают, например, региональные сети». По мнению источников “Ъ”, если ситуация сохранится, в 2023 году платежи могут упасть на те же 40%.

Падение таможенных сборов связано с общим снижением продаж электроники, считает коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов: «Рынок в 2022 году снизился по обороту к 2021-му более чем на 10% по всем категориям. А если анализировать апрель—декабрь к аналогичному периоду прошлого года, падение и вовсе составляло от 20–30%». В то же время, например, по данным «Марвел», продажи малой бытовой техники даже выросли на 5% год к году — до 156,7 млрд руб.

По разным категориям электроники и бытовой техники действуют разные пошлины, от 0% до 15%. Кроме самой по себе пошлины при таможенном оформлении уплачивается и ввозной НДС, уточняет руководитель практики таможенного права и международной торговли BGP Litigation Александр Кирильченко: «Если НДС составляет 20%, то ставка таможенной пошлины разнится от товара к товару, например, на пылесосы — 3%, а на смартфоны или компьютеры — 0%».

По словам юриста, для расчета таможенных платежей имеет значение таможенная стоимость товара, поскольку является налогооблагаемой базой: «Параллельные импортеры стараются найти товары по более дешевым ценам и могут ввозить электронику с более низкой таможенной стоимостью». Помимо этого, уточняет он, в состав таможенной стоимости входят и лицензионные платежи (роялти), которые также облагаются таможенными платежами: «Параллельные импортеры лицензионные соглашения с владельцами бренда не заключают и роялти не платят».

Участники рынка уже предлагают правительству ряд мер, чтобы исправить ситуацию, говорит управляющий партнер ГК «F+ tech-Марвел» Алексей Мельников: «Среди них запрет импорта тех товаров, которые производятся в РФ, введение прослеживаемости поступления товаров, в том числе через трансграничные онлайн-продажи, введение утильсбора для устройств, а также стимулирование спроса на российскую продукцию».

Но подобные шаги неизбежно приведут к росту стоимости импортных товаров для конечного потребителя, что, в свою очередь, снизит объемы продаж, подчеркивает источник “Ъ” в крупной розничной сети. Индустрия, говорит представитель РАТЭК (объединяет «М.Видео», DNS, «Ситилинк» и др.) Антон Гуськов, против любого увеличения сборов, «особенно в условиях, когда рынок с трудом справляется с риском дефицита товаров».

Тимофей Корнев, Екатерина Волкова