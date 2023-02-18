«Фабрике» добавляют мощности

Минэкономики предлагает дальнейшее расширение применения механизма льготного кредитования крупных проектов — «Фабрики проектного финансирования». В частности, для увеличения числа проектов планируется закрепление на постоянной основе действующей до конца 2023 года пониженной минимальной доли вложений частных инвесторов в проект. Также предлагается разрешить бизнесу не создавать проектные компании под любые подобные инициативы — это позволит реализовать новые проекты на базе уже действующих юрлиц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Минэкономики подготовило изменения в правила работы «Фабрики проектного финансирования» — опубликованный ведомством проект постановления правительства предусматривает расширение практики применения этого механизма привлечения инвестиций. Он, напомним, предполагает финансирование крупных проектов (от 3 млрд руб.) за счет синдицированных кредитов, привлекаемых ВЭБ.РФ. Займы предоставляются по льготным ставкам, которые зависят от ключевой ставки ЦБ. При этом неизменность стоимости кредитов гарантируется на протяжении всей реализации проекта. По данным ВЭБ.РФ, в рамках этого механизма одобрены 34 заявки на общую сумму 1,9 трлн руб. (в проработке находятся еще 30 проектов).

Подготовленные изменения продолжают объявленную в конце прошлого года «перенастройку» «фабрики» (см. “Ъ” от 7 ноября). Ранее для повышения ее эффективности к льготному кредитованию были допущены не только проекты «с нуля», но и проекты модернизации производств и инициативы «второй очереди», которые реализуются действующими юрлицами без образования новой компании.

Теперь же Минэкономики предлагает исключить требование о создании инвесторами проектной компании для реализации любых, в том числе и новых, инициатив. Как поясняет первый замглавы ведомства Илья Торосов, это позволит «значительно ускорить реализацию новых проектов, а также удешевить их». Кроме того, планируется сохранить на постоянной основе ранее пониженную с 20% до 15% минимальную долю участия инициаторов проектов в их финансировании — сейчас такое послабление предусмотрено только на 2022–2023 годы (см. “Ъ” от 15 ноября).

Прописывается поправками и обещанная ранее возможность снижения этой доли вплоть до 10% от стоимости проекта в случае участия фондов акционерного капитала (их доля должна составлять не более 50% средств, которые вложит инвестор). Речь идет о фондах, которые будут формироваться за счет вложений коммерческих банков. Им ВЭБ.РФ будет гарантировать возвратность средств и минимальную доходность. Пока такие структуры находятся в процессе формирования.

По словам Ильи Торосова, «снижение требований к доле собственных средств было введено временно — в ответ на санкционные ограничения российского бизнеса, однако сейчас мы видим, что эта мера востребована и позволяет увеличить количество новых проектов, увеличить долю акционерного капитала в экономике».

Для повышения вариативности поддержки проектов со стороны ВЭБ.РФ проектом предусматривается возможность замены финансирования госкорпорации по ее решению (так называемого транша «А»; транш «Б» предусматривает совместное финансирование ВЭБа и банков) на поручительства, обеспечивающего исполнение обязательств инвестора в части основного долга по траншу «А», предоставленному вместо ВЭБ.РФ иными кредиторами. С одной стороны, это решение может быть обусловлено тем, что банковское финансирование порой обходится дешевле, с другой — желанием ВЭБ.РФ высвободить ресурсы для финансирования большего числа проектов.

Евгения Крючкова