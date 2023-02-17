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Главные новости за 17 февраля. Кубань, Крым, Адыгея

Совет Адвокатской палаты Краснодарского края (АПКК) лишил на три года адвокатского статуса Михаила Беньяша (признан иностранным агентом).

Депутат Госдумы от Краснодарского края Дмитрий Гусев направил в Росфинмониторинг письмо с предложением провести проверку и запретить продажу на территории РФ украинских брендов – в первую очередь, украинских конфет Roshen и водки Nemiroff.

Следственный отдел по Сунженскому району СУ СКР по Ингушетии возбудил уголовное дело после ДТП с рейсовым автобусом из Краснодара, в результате которого один человек погиб и 15 пострадали.

Продажи квартир в новостройках Краснодарского края в 2022 году упали в сравнении с 2021 годом на 48,7%. За двенадцать месяцев зарегистрировано 36,2 тыс. договоров участия в долевом строительстве.

Сочинские горнолыжные курорты закрыли трассы из-за непогоды и прогнозов по лавиноопасности.

Российский кинофестиваль «Кинотавр», который ежегодно проходил в Сочи, не состоится второй год подряд.

Структура, связанная с семьей бывшего главы Кубани Александра Ткачева, приобрела 50% долю в компании «Витязь-Авто», занимающейся рыбным промыслом на Камчатке.

50-летний актер из Пятигорска Андрей Беликов, снявшийся в фильме «Чебурашка», погиб в автокатастрофе под Армавиром.

В Краснодаре 20% опрошенных мужчин заявили, что не хотят получать подарки 23 февраля.

По решению Высшего антикоррупционного суда Украины в собственность государства перешли активы кубанского бизнесмена Олега Дерипаски на общую сумму свыше $237,5 млн.

На Кубани за 2022 год за коррупционные преступления осудили 1,8 тыс. человек. Большинство уголовных дел, рассмотренных кубанскими судами, было возбуждено по ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Проезд по платным участкам трассы М-4 «Дон» на Кубани станет бесплатным для электромобилей.

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