В Краснодаре 20% мужчин заявили, что не хотят получать подарки 23 февраля

В Краснодаре 20% опрошенных мужчин заявили, что не хотят получать подарки 23 февраля. Об этом говорится в исследовании рекрутингового портала SuperJob.

Среди тех, кто рассчитывает на подарки, 11% ожидают получить деньги. Проявления любви и внимания в праздничный день хотят 10% респондентов. Хотели бы получить в подарок новую одежду и аксессуары 8% опрошенных. О новом телефоне упоминали 7% участников опроса.

Чаще всего в качестве подарка ко Дню защитника Отечества жители Краснодара получают одежду или аксессуары (21%), парфюм (12%), сувениры (10%) и «всякую ерунду» (9%).

Анастасия Донскова

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