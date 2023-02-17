Сочинские горнолыжные курорты закрывают трассы из-за непогоды

С 15:00 закрыты для катания трассы с отметки Роза Пик и трасса «Горизонт» выше 1600 метров, сообщает в соцсетях курорт Роза Хутор. Ранее была закрыта для гостей с оборудованием посадка наверх на КД «Тундра» и закрыта посадка наверх на КД «Кавказский Экспресс» выше 1600 м.

На курорте Красная Поляна закрыты горнолыжные трассы, расположенные на отметках выше 1460 метров, сообщают «Кубанские новости». Также из-за ветра 15 м/с не работают аттракционы парка Gorky Fly — качели, супертроллей и мегазиплайн, приостановлены полеты на воздушном шаре и парапланах.

Сегодня в Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение из-за тумана, гололеда и налипания мокрого снега.

Андрей Ульченко

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