Краснодарского адвоката Михаила Беньяша лишили статуса за посты в Telegram-канале

Совет Адвокатской палаты Краснодарского края (АПКК) по представлению Минюста РФ прекратил на три года статус адвоката Михаила Беньяша (признан иностранным агентом). Об этом рассказал сам адвокат в Telegram-канале.

В октябре 2022 года Михаил Беньяш опубликовал в мессенджере два поста с резкими высказываниями. Первый пост касался его несогласия с признанием его иноагентом. Тогда он пообещал оспорить статус и резко высказался в адрес Минюста. Позже адвокат раскритиковал руководство адвокатских палат России, которое, как он считает, не выражает интересы профессионального сообщества.

Как уточняет «Ъ», совет признал, что адвокат нарушил профессиональные этические нормы. Сам же Михаил Беньяш не признает оскорбительность постов, отмечая, что он имеет право на критическое мнение. Адвокат намерен оспаривать решение совета палаты.

Татьяна Ручкина

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