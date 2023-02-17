Структура семьи экс-губернатора Кубани Ткачева приобрела 50% камчатской промысловой компании

Структура, связанная с семьей бывшего главы Кубани Александра Ткачева приобрела 50% долю в компании «Витязь-Авто», занимающейся рыбным промыслом на Камчатке. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

По данным издания, бизнесом на Дальнем Востоке займется Mantera Group, основанная Романом Баталовым, которого СМИ называют зятем Александра Ткачева. Компания принадлежала господину Баталову до ноября прошлого года.

Компании «Витязь-Авто» принадлежат лососевый завод и рыболовный участок по вылову нерки на Камчатке. По данным «СПАРК-Интерфакс», фирма «Витязь-Авто» была основана в 2022 году в селе Николаевка Елизовского района Камчатского края. Пресноводное рыболовство является основным видом деятельности предприятия. 50% доля в УК предприятия принадлежит супругам Игорю и Елене Редькиным. Оставшаяся доля распределена между владельцем «Океанрыбфлота» Игорем Евтушком и Еленой Понамаревой. По итогам 2022 года выручка от деятельности предприятия составила 25 тыс. руб., убытки — 2 тыс. руб.

Согласно данным ЕГРЮЛ, изменения в уставной капитал компании еще не были внесены.

Mantera Group владеет активами в сфере туризма и развлечений на Кубани и в других регионах РФ, в том числе на Дальнем Востоке. Ранее ФАС одобрила сделку по приобретению компанией «Терра Эссет Менеджмент», принадлежащей Роману Баталову, «Сочи-Парк Отеля», АО «Сочи-Парк» и НАО «Красная Поляна».

Анастасия Донскова

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