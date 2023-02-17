«Кинотавр» в Сочи не состоится второй год подряд

Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр», который ежегодно проходил в Сочи, не состоится второй год подряд. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве культуры России.

«Решение о проведении фестиваля "Кинотавр" и его дальнейшей судьбе принимается продюсерами и организаторами фестиваля. Заявка на проведение фестиваля в 2023 году в Минкультуры России не поступала», - отметили в ведомстве.

В 2022 году об отмене «Кинотавра» сообщил его президент Александр Роднянский (признан иноагентом). Он назвал причиной отмены «текущие политические события».

«Кинотавр» с 1991 года ежегодно проводился в Сочи в июне. Это национальный кинофестиваль, смотр лучших российских фильмов, снятых за календарный год. В 2020 и 2021 годах фестиваль переносили на сентябрь из-за пандемии коронавируса.

Наталья Решетняк

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