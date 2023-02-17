Актер из «Чебурашки» Андрей Беликов погиб в ДТП на Кубани

50-летний актер из Пятигорска Андрей Беликов погиб в автокатастрофе под Армавиром, пишет «КП Северный Кавказ».

Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Авария произошла 13 февраля. На заснеженной трассе автомобиль «Киа», в котором ехали три человека, занесло, машина вылетела на встречную полосу и столкнулась с КАМАЗом. Вместе с Андреем Беликовым погибли фоторепортер Виктория Зотова и ее супруг Михаил.

Сообщается, что компания возвращалась домой из Ростовской области.

Андрей Беликов работал бригадиром актеров массовых сцен. Он снимался в массовках в «Чебурашке», «Шифре» и других российских кинолентах.

Наталья Решетняк

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