Актер из «Чебурашки» Андрей Беликов погиб в ДТП на Кубани

50-летний актер из Пятигорска Андрей Беликов погиб в автокатастрофе под Армавиром, пишет «КП Северный Кавказ».
Авария произошла 13 февраля. На заснеженной трассе автомобиль «Киа», в котором ехали три человека, занесло, машина вылетела на встречную полосу и столкнулась с КАМАЗом. Вместе с Андреем Беликовым погибли фоторепортер Виктория Зотова и ее супруг Михаил.
Сообщается, что компания возвращалась домой из Ростовской области.
Андрей Беликов работал бригадиром актеров массовых сцен. Он снимался в массовках в «Чебурашке», «Шифре» и других российских кинолентах.
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