Число сделок на рынке новостроек Кубани в 2022 году сократилось на 48%

Продажи квартир в новостройках Краснодарского края в 2022 году упали в сравнении с 2021 годом на 48,7%. За двенадцать месяцев зарегистрировано 36,2 тыс. договоров участия в долевом строительстве (ДДУ), в том числе 35 тыс. ДДУ с использованием эскроу-счетов. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали в пресс-службе регионального управления Росреестра.

Количество зарегистрированных на Кубани ипотечных сделок в 2022 году составило 149,7 тыс., что на 26,9% ниже предыдущих показателей (205 тыс.).

Спрос на вторичном рынке недвижимости сократился на 25,1%. За отчетный период в регионе зарегистрировано 203,1 тыс. прав собственников на основании договоров купли-продажи (271,4 тыс. в 2021 году).

Ранее стало известно, что жилье в новостройках Краснодара за год подорожало на 21%. В среднем по итогам 2022 года стоимость 1 кв. м жилья в новостройках Краснодара увеличилась до 142 тыс. руб. В Сочи цены на жилье аналогичного сегмента за год выросли на 6%.

В целом по России, по данным Росстата, средняя стоимость 1 кв. м жилья в новостройках в 2022 году увеличилась на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Стоимость вторичного жилья выросла на 12%.

Наталья Решетняк

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