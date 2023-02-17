Проезд по платным дорогам на Кубани с 1 марта станет бесплатным для электромобилей

Проезд по платным участкам трассы М-4 «дон» на Кубани станет бесплатным для электромобилей. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Право бесплатного проезда по федеральной автодороге было предоставлено правительством РФ.

«В Краснодарском крае насчитывается более 1,5 тысяч электромобилей. Нашим курортным территориям крайне важно развивать альтернативный транспорт, не наносящий вред экологии», — отметил вице-губернатор Андрей Прошунин.

Для получения права бесплатного проезда владельцам автомобилей, оснащенных электродвигателей необходимо обратиться в офис поддержки ООО «Автодор-Платные дороги».

В 2022 году на Кубани в рамках программы развития инфраструктуры для электромобилей было установлено 89 электрозаправок, 13 из которых расположены вдоль федеральной трассы М-4 «Дон».В 2023 году в крае планируют создать еще 47 быстрых зарядных станций.

Анастасия Донскова

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