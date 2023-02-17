На Кубани за год осудили 2 тысячи человек за коррупционные преступления

На Кубани за 2022 год за коррупционные преступления осудили 1,8 тыс. человек. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Большинство уголовных дел, рассмотренных кубанскими судами, было возбуждено по ст. 159 УК РФ (мошенничество). По ним проходили 1,7 тыс. человек, осуждены — 1,2 тыс. человек.

За присвоение и растрату (ст. 160 УК РФ) в Краснодарском крае за год осудили 259 лиц. По ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп) виновными признали пять человек.

«За преступления против интересов службы в органах власти и местного самоуправления — осуждено 123 лица»,— говорится в сообщении.

В получении взятки должностным лицом (ст. 290 УК РФ) обвинили 84 лица, в даче взятки должностному лицу (ст. 291 УК РФ) — 97 человек. За мелкое взяточничество (ст. 291.2 УК РФ) наказание получили 49 лиц.

Анастасия Донскова

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