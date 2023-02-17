СК возбудил уголовное дело после опрокидывания в Ингушетии рейсового автобуса из Краснодара

Следственный отдел по Сунженскому району СУ СКР по Ингушетии возбудил уголовное дело после ДТП с рейсовым автобусом из Краснодара, в результате которого один человек погиб и 15 пострадали. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека). Сейчас следователи и криминалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. В ходе расследования они также выяснят техническое состояние автобуса и условия его эксплуатации.

16 февраля 2023 года на автодороге «Кавказ» в районе города Сунжа перевернулся рейсовый междугородний автобус «Setra», следовавший по маршруту «Краснодар - Махачкала». В нем находились 19 пассажиров и два водителя. В результате аварии от полученных травм на месте происшествия скончался пассажир автобуса - мужчина 1980 года рождения.

Татьяна Ручкина

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