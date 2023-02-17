Главные новости к утру 17 февраля

Португалия перестанет выдавать «золотые визы», сообщил премьер-министр Антониу Кошта. Эти визы предоставляли в обмен на инвестиции в недвижимость или экономику страны, они позволяли со временем получить португальское гражданство.

Замгоссекретаря Виктория Нуланд заявила, что США поддерживают нанесение Украиной ударов по военным объектам в Крыму. Посольство РФ назвало это подтверждением вовлеченности Вашингтона в конфликт.

PickPoint перестал принимать заявки на отправку посылок в большинство городов России, выяснил «Ъ». В компании, столкнувшейся с финансовыми сложностями из-за иностранного акционера, пытаются договориться с контрагентами о погашении задолженности, но число исков к ней растет.

Число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 38 тыс. Накануне вечером в Турции зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,1, рухнуло несколько зданий. Информации о пострадавших нет.

Телефонные мошенники начали менять номера мобильных телефонов на международные, следует из данных «МегаФона». В начале 2023 года больше всего нежелательных звонков поступило россиянам с номеров, использующих коды Японии, Кореи, Казахстана, Турции и Лихтенштейна.

Здоровье Джо Байдена позволяет ему выполнять обязанности президента США, заявил его врач Кевин О'Коннор после проведенного обследования. По его мнению, господин Байден «остается энергичным 80-летним мужчиной».

У актера Брюса Уиллиса диагностировали деменцию, сообщила его семья. В марте 2022 года у него выявили афазию (расстройство речи), после чего актер закончил карьеру.

Объем поставок ноутбуков в Россию в 2022 году сократился почти на 30%, до 3,38 млн устройств, подсчитали в GS Group. Тайваньская MSI опередила Huawei и Lenovo по поставкам в РФ.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что отношения США и России — «хуже некуда», но он считает, что до полного разрыва отношений не дойдет. По его словам, Москва этого не хотела бы.

О предстоящих 17 февраля важнейших событиях — в анонсах «Ъ».