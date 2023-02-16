У актера Брюса Уиллиса диагностировали деменцию

Семья американского актера Брюса Уиллиса сообщила, что у него диагностировали лобно-височную деменцию. В марте 2022 года у него выявили афазию (расстройство речи), после чего актер решил закончить карьеру.
Брюс Уиллис на премьере фильма "Стекло" в 2019 году
Фото: Henry Nicholls/File Photo, Reuters
Его семья рассказала, что с тех пор болезнь прогрессировала, и сейчас им удалось получить более точный диагноз. «К сожалению, проблемы с общением — это лишь один из симптомов заболевания, с которым столкнулся Брюс... Сегодня лекарств от этой болезни нет, но мы надеемся, что это может измениться в ближайшие годы»,— говорится в заявлении его семьи (цитата по AFP).
Брюсу Уиллису 67 лет. Он начал карьеру в 1980-х и снялся более чем в 130 фильмах. В числе наиболее известных из них — «Крепкий орешек» (1988 год), «Крепкий орешек 2» (1990), «Гудзонский ястреб» (1991), «Последний бойскаут» (1991), «Смерть ей к лицу» (1992), «Криминальное чтиво» (1994), «Крепкий орешек 3: Возмездие» (1995), «12 обезьян» (1995), «Пятый элемент» (1997), «Армагеддон» (1998), «Шестое чуство» (1999), «Девять ярдов» (2000), «Неуязвимый» (2000), «Бандиты» (2001), «Девять ярдов 2» (2003), «Город грехов» (2005), «Счастливое число Слевина» (2005), «16 кварталов» (2006), «Крепкий орешек 4» (2007), «Суррогаты» (2009), «РЭД» (2010), «Средь бела дня» (2011), «Петля времени» (2012), «Королевство полной луны» (2012), «Неудержимые 2» (2012), «Крепкий орешек: хороший день, чтобы умереть» (2013), «РЭД 2» (2013), «Стекло» (2019), «Опасный свидетель» (2022).