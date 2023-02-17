Главные анонсы 17 февраля

В Москве состоится встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

В Германии стартует Мюнхенская конференция по безопасности. Вице-президент США Камала Харрис, президенты Франции и Польши Эмманюэль Макрон и Анджей Дуда, а также генсек НАТО Йенс Столтенберг примут в ней участие. Всего ожидается около 150 глав государств и правительств, а также министров различных стран. В этом году центральной темой для обсуждения станет конфликт на Украине.

Владимир Путин в режиме видеосвязи примет участие в мероприятии по случаю 30-летия «Газпрома».

В Москве пройдет пресс-конференция министра просвещения РФ Сергея Кравцова, посвященная реализации национального проекта «Образование» и итогам 2022 года.

В Индийском океане начнутся совместные военно-морские учения ЮАР, КНР и России.

Пройдет заседание совета директоров ПАО «Фосагро». В повестке вопросы об основных результатах работы в 2022 году и о консолидированной финансовой отчетности по МСФО.

«Аэрофлот» запускает регулярные рейсы из Санкт-Петербурга в Баку.

В Рио-де-Жанейро (Бразилия) начнется традиционный Бразильский карнавал.

В Москве Измайловский суд проведет предварительное заседание по делу экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.

В Москве Преображенский суд огласит приговор бывшему владельцу банка «Балтика» Олегу Власову, обвиняемому в незаконном выводе из России более 46 млрд руб.

В Москве Басманный суд проведет заседание по иску Минюста России о ликвидации еврейского агентства «Сохнут».