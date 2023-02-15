Референдумами проверенные

Центризбирком (ЦИК) в среду рекомендовал по два члена в первые составы избирательных комиссий четырех новых регионов — Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей. Среди восьми кандидатов —руководители всех четырех избиркомов, которые организовывали референдумы о вхождении в состав РФ, и еще три их действующих члена. «Неместный» кандидат только один: в херсонскую комиссию рекомендован член избиркома Крыма Сергей Высотин. В правительстве Крыма пояснили “Ъ”, что это назначение связано в первую очередь с большим опытом господина Высотина по выстраиванию новой избирательной системы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Элла Памфилова уверена, что главы избиркомов присоединенных территорий заслужили право продолжить работу в новых составах комиссий

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Элла Памфилова уверена, что главы избиркомов присоединенных территорий заслужили право продолжить работу в новых составах комиссий

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Напомним, нормативные акты о формировании первых составов избиркомов в новых субъектах РФ были опубликованы в январе 2023 года. Сейчас продолжается прием кандидатур от политических партий и общественных организаций, комиссии должны быть сформированы в марте. В ДНР и ЛНР избиркомы будут состоять из 12 человек: по шесть членов от врио глав республик и от народных советов (парламентов). В Херсонской и Запорожской областях, где пока нет законодательных органов, половину из 10 членов комиссий назначат врио губернаторов, а другую половину — Центризбирком РФ.

Кроме того, согласно избирательному законодательству, при формировании региональных комиссий глава региона и законодательный орган обязаны назначить в избирком по одной кандидатуре, рекомендованной ЦИКом. Как правило, именно эти назначенцы потом занимают в комиссиях руководящие должности. Именно это свое право и реализовал ЦИК на заседании 15 февраля.

В состав избиркома ДНР Центризбирком рекомендовал включить его действующего председателя Владимира Высоцкого и начальника отдела работы со списками избирателей Анну Найденко. Господин Высоцкий работает в избирательной системе с 2007 года, с 2016 года входит в состав ЦИК ДНР, а в 2019 году возглавил комиссию. Госпожа Найденко работает в избиркоме ДНР с 2022 года.

В избирком ЛНР предложено назначить его нынешнего председателя Елену Кравченко и ее заместителя Марианну Скорнякову. Госпожа Кравченко была депутатом Народного совета ЛНР, затем участвовала в организации выборов главы республики и депутатов Народного совета, а в 2018 году избрана председателем ЦИК ЛНР. Госпожа Скорнякова с 2018 года работала в аппарате ЦИК ЛНР, в том числе в должности его руководителя, с 2020 года является членом избиркома, а в 2022 году избрана заместителем председателя комиссии.

В избирком Запорожской области рекомендованы его действующий председатель Галина Катющенко и секретарь комиссии Елена Сивенкова. Обе имеют опыт работы в политических партиях, а летом 2022 года, когда была сформирована запорожская комиссия по проведению референдума, вошли в ее состав.

Наконец, Херсонская область стала единственной из четырех регионов, где одна из двух предложенных кандидатур «неместная». Кроме действующей главы комиссии Марины Захаровой, ЦИК рекомендовал члена избиркома Крыма Сергея Высотина. Госпожа Захарова до формирования летом 2022 года комиссии по проведению референдума работала в Министерстве труда и социальной политики ДНР и в администрации главы ДНР, а также была директором департамента внутренней и внешней политики Херсонской области. Господин Высотин в избирательной системе работает с 2014 года, является членом избиркома Крыма и одновременно занимает должность заместителя начальника организационного управления — заведующего отделом обеспечения избирательного процесса аппарата комиссии.

Во время представления кандидатов председатель ЦИКа Элла Памфилова особо поблагодарила главу избиркома Крыма Михаила Малышева за кандидатуру Сергея Высотина, которого, по ее словам, приходится «отрывать от сердца».

Как пояснил “Ъ” источник в правительстве Крыма, назначение господина Высотина в Херсонскую область связано в первую очередь с тем опытом, который он приобрел за время работы на полуострове по части выстраивания новой избирательной системы. В целом, отмечает собеседник, Крым активно делится опытом и участвует в жизни Херсонской и Запорожской областей на всех уровнях, начиная с негласного кураторства со стороны главы республики Сергея Аксенова и заканчивая делегированием специалистов по всем основным направлениям.

По словам госпожи Памфиловой, все рассмотренные на заседании 15 февраля кандидатуры «проверены делом и временем». Все они принимали участие в организации референдумов по вхождению в состав России, которые длились в течение пяти дней — с 23 по 27 сентября 2022 года. Голосование было организовано и в регионах России — для граждан, которые временно уехали с присоединяемых территорий. В итоге за вхождение в состав России во всех четырех регионах, по официальным данным, высказались свыше 95% участников голосования, а самый высокий процент поддержки был зафиксирован в ДНР (98,69%). Итоговая явка была тоже довольно высокой: в ЛНР — 92,6%, в ДНР — 97,51%, в Херсонской области — 76,86%, в Запорожской — 85,4%. В первые четыре дня референдума во всех новых регионах голосование шло на дому в целях безопасности избирателей, участки работали только в последний день.

Руководящий состав избиркомов будет определен уже после их полного формирования, но на заседании в среду Элла Памфилова дала понять, что Центризбирком будет рекомендовать в качестве председателей всех четверых действующих глав комиссий новых субъектов.

Елена Рожкова; Александр Дремлюгин, Симферополь