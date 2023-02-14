Главные новости за 14 февраля. Кубань, Крым, Адыгея

Юг России готовится к непогоде. В Краснодаре из-за надвигающихся ливней, снега, града и сильного ветра режим повышенной готовности ввели сразу до 17 февраля. Аналогичные меры приняты и в других муниципалитетах, например, в Туапсинском районе. Мэр Майкопа поручил коммунальным службам перейти в режим круглосуточной готовности. На участке от Магри до Дагомыса в Сочи ограничили движение большегрузов. В самом Сочи из-за прогнозов по очень сильному снегу объявили штормовое предупреждение.

С начала февраля число заболевших корью на Кубани увеличилось до 12. Инфекцию выявили в двух городах края – Краснодаре и Анапе.

На строительство трассы Джубга – Сочи за пять лет выделят почти 74 млрд руб. Целиком ее планируют построить к 2035 году. Возведение магистрали начнется уже в 2023 году.

Краснодарский бизнесмен, владелец ФК «Краснодар» Сергей Галицкий занял 15-е место в рейтинге влиятельных персон российского футбола.

В Новороссийске на братской могиле 1943 года в районе Мысхако неизвестные повредили памятник воинам-малоземельцам.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова назвала Краснодарский край одним из самых замусоренных регионов РФ. По ее словам, это «постоянная болевая точка» для ведомства.

В обсерватории Кубанского государственного университета сделали снимок крупного астероида (около 800 м в диаметре), движущегося к Земле.

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