В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за снега

В Сочи из-за прогнозов по очень сильному снегу объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

По данным синоптиков, очень сильный снег на территории города ожидается в 15-17 часов 14 февраля. Ожидается, что он также будет идти ночью и утром 15 февраля. На дорогах прогнозируется гололедица.

Ухудшение погоды прогнозируется на территории всего Краснодарского края. В связи с этим МЧС на Кубани подготовило группировку для ликвидации последствий снегопада.

Татьяна Ручкина

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