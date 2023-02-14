На строительство трассы Джубга – Сочи за пять лет выделят почти 74 млрд рублей

В пятилетнем плане дорожной деятельности на строительство трассы Джубга – Сочи выделят почти 74 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

Сейчас идет проработка вопросов технических решений и финансовой модели по строительству трассы. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин отметил, что она важна для развития внутреннего туризма. В 2023 году планируется приступить к реализации первого этапа проекта – обхода Адлера.

«Все эти изменения необходимо будет учесть при обсуждении возможных корректировок прогноза на ближайшие три года и ориентироваться в своей работе на плавное возобновление роста экономики», – подчеркнул Михаил Мишустин.

Трассу Джубга - Сочи планируется построить к 2035 году. Изначально работы по проекту превышали 1,5 трлн руб. 9 февраля 2023 года президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ проработать вопрос финансирования проекта.

Татьяна Ручкина

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