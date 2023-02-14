Глава Росприроднадзора назвала Кубань болевой мусорной точкой

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова назвала Краснодарский край одним из самых замусоренных регионов РФ. Об этом сообщают «Известия».

«Наша постоянная болевая точка — Краснодарский край. Это обусловлено многими причинами, в частности турпотоком, который не учитывается в территориальной схеме. Все мы платим за мусор дома, но когда приезжаем на отдых, то не оплачиваем коммунальный платеж. И, соответственно, объем образованных отходов не учитывается в общей территориальной схеме»,— цитирует издание заявление главы надзорного органа.

Как отметила госпожа Радионова, самая сложная ситуация сложилась в Белореченском районе, Темрюке и Новороссийске, где расположены переполненные мусорные полигоны.

Тяжелая обстановка с мусором также сложилась в Калмыкии, Ингушетии, Дагестане, Новосибирске и на Чукотке. По заявлению руководителя Росприроднадзора, создание новых полигонов и свалок неизбежно, поскольку накопление мусора происходит с большой скоростью: 93% отходов идут на полигоны, 7% — на переработку. Ситуацию помогло бы разрешить создание эффективного института утилизатора, отметила Светлана Радионова.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за расширения мусорного полигона в Новороссийске.

Подробнее — в материале «Ъ — Кубань» «Мусоровозы подняли шум».

Анастасия Донскова

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