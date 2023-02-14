Краснодарский бизнесмен Сергей Галицкий, владелец ФК «Краснодар», Сергей Галицкий занял 15-е место в рейтинге влиятельных персон российского футбола. Список из 30 позиций составил «Спорт Экспресс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ФК «Краснодар» Фото: Пресс-служба ФК «Краснодар»

Рейтинг был составлен изданием на основе данных из различных сфер футбольного сообщества. Список возглавили президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков, член попечительского совета союза Игорь Левитин и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

Годом ранее в рейтинге РФС Сергей Галицкий занял второе место по степени влияния на российский футбол. Результаты были получены путем голосования руководителей клубов, журналистов, тренеров, игроков, врачей, судей и других персон, связанных с футболом.

Сергей Галицкий был инициатором создания краснодарского футбольного клуба в 2008 году. Первый круг Первенства России на Юге «Краснодар» завершил на пятой позиции. Клуб-дебютант завершил турнир на третьей позиции. Сезон 2021–2022 годов «быки» завершили на 11-й позиции, набрав 53 очка.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram