В Краснодаре из-за непогоды до 17 февраля ввели режим повышенной готовности

В Краснодаре с 14 по 17 февраля из-за непогоды ввели режим повышенной готовности. Соответствующее постановление подписал глава города Евгений Наумов, сообщает пресс-служба мэрии.

Синоптики прогнозируют в Краснодаре ливни, мокрый снег, град и сильный ветер. На дорогах города локальные подтопления ликвидируют уже 20 машин спецтехники. В ночь с 14 на 15 февраля дороги будут чистить и обрабатывать от гололеда 46 комбинированных дорожных машин. Водителей просят по возможности пересесть на общественный транспорт, а также быть внимательными за рулем, соблюдать скоростной режим и не выезжать на летней резине.

Специалисты мусороуборочной компании также будут чистить и обрабатывать противогололедными материалами тротуары, остановки общественного транспорта и подземные пешеходные переходы. В мэрии напомнили, что территорию вблизи частных домов должны расчищать собственники, во дворах многоквартирных домов - управляющие компании.

Татьяна Ручкина

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