В Туапсинском районе из-за ухудшения погоды ввели режим повышенной готовности

Из-за резкого ухудшения погодных условий все службы Туапсинского района перевели в режим повышенной готовности. Он будет действовать до особого распоряжения, сообщил в своем Telegram-канале глава муниципалитета Сергей Бойко.

Перед ответственными специалистами он поставил задачу проверить готовность спецтехники, резервных источников электроснабжения, а также пунктов обогрева и временного размещения людей. По его поручению в городе продолжат круглосуточно мониторить ситуацию.

«Также поручил обеспечить сжиженным газом многоквартирные дома и воздержаться на время непогоды от плановых отключений электроснабжения», - отметил Сергей Бойко.

В режим круглосуточной готовности ранее были переведены все коммунальные и дорожные службы Майкопа. В Краснодаре режим повышенной готовности ввели сразу до 17 февраля.

Татьяна Ручкина

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