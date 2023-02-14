В Новороссийске неизвестные сломали памятник воинам-малоземельцам

В Новороссийске на братской могиле 1943 года в районе Мысхако неизвестные повредили памятник воинам-малоземельцам. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Новороссийска Андрея Кравченко Фото: Telegram-канал главы Новороссийска Андрея Кравченко

«Памятник находится на гарантии — в кратчайшие сроки подрядчик приступит к восстановительным работам», — говорится в сообщении.

Памятник на братской могиле воинов, погибших на Малой Земле в сентябре 1943 года, был установлен в 1962 году. Монумент отреставрирован в 2020 году. У мемориала установили обелиски с 4,5 тыс. имен погибших солдат. Ранее на мемориальной плите были выбиты 44 имени.

Ранее следственный отдел по Новороссийску возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) при изменении статуса земельного участка рядом с братской могилой с памятником воинам-малоземельцам.

Подробнее — в материале «Следствие пришло к братской могиле».

Анастасия Донскова

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