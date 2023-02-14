Мэр Майкопа поручил коммунальным службам перейти в режим круглосуточной готовности

Глава Майкопа Геннадий Митрофанов поручил дорожным и коммунальным службам из-за ухудшения погодных условий перейти в режим круглосуточной готовности. В ближайшее время в городе ожидается снег и усиление ветра, сообщил мэр в своем Telegram-канале.

«При ухудшении погодных условий техника оперативно приступит к расчистке города. Следить за ситуацией буду лично», - отметил Геннадий Митрофанов. Он также попросил автомобилистов соблюдать меры предосторожности и не оставлять свой транспорт на обочинах дорог.

В Краснодаре из-за ухудшения погоды до 17 февраля ввели режим повышенной готовности. Соответствующее постановление подписал глава города Евгений Наумов

Татьяна Ручкина

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