На участке от Магри до Дагомыса ограничили движение большегрузов

Движение большегрузов и автобусов на участке от Магри до Дагомыса временно ограничено. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Решение об ограничении движения было принято в связи с ухудшением погодных условий. О введенных ограничениях водителей информируют в поселке Шепси Туапсинского района. После очистки трассы спецтехникой движение транспорта будет возобновлено.

Ранее временно перекрывали движение на 116-м км трассы А-147 Джубга – Сочи в районе Волконки. Причиной стало упавшее на проезжую часть дерево.

Татьяна Ручкина

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