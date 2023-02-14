В обсерватории КубГУ сделали снимок приближающегося к Земле астероида

В обсерватории Кубанского государственного университета сделаи снимок крупного астероида (~800 м), движущегося к Земле. Об этом сообщила пресс-служба Международной сети оптических телескопов ИПМ имени М.В. Келдыша.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ИМП им. М.В. Келдыша РАН Фото: пресс-служба ИМП им. М.В. Келдыша РАН

Сообщается, что объект (астероид 199145 (2005 YY128)) приблизится к Земле 16 февраля на расстояние 4,6 млн км.

«Точная астрометрия небесного гостя позволит уточнить траекторию его движения и, соответственно, степень его опасности для Земли в среднесрочной перспективе», — говорится в сообщении.

Снимок объекта 11 февраля сделал руководитель обсерватории КубГУ Александр Иванов.

Анастасия Донскова

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